Taglio del nastro per il nuovo bike park all'Alpe del Vicerè

Bike park: la nuova area dedicata ai bambini, predisposta all’Alpe del Viceré, è stata inaugurata nella mattinata di ieri, domenica 1 ottobre. Presenti alla cerimonia, oltre all'Amministrazione comunale con il sindaco Giuliana Castelnuovo, l'assessore regionale Alessandro Fermi.

La manifestazione è stata occasione per presentare ai cittadini la nuova area, un percorso finanziato nell’ambito del progetto «Borgo Ospitale» di Regione Lombardia. Le opere per la realizzazione dell’area, dal costo complessivo di circa 130mila euro, sono state rese possibili grazie a fondi erogati da Regione Lombardia. Gli interventi hanno riguardato la predisposizione di un apposito percorso adibito al transito delle biciclette in una pavimentazione stabile, drenante e a basso impatto ambientale; oltre al posizionamento di giochi e attrezzature per l’uso dei più piccoli e arredi per l'abbellimento dell’area verde e la piantumazione di diverse varietà di piante e cespugli autoctoni.

Le parole del sindaco Castelnuovo:

"Un altro traguardo raggiunto: il bike park all'Alpe diventa realtà, una nuova area a misura di famiglia e per il divertimento di tutti, soprattutto dei bambini. Il percorso si inserisce perfettamente nell'ambiente naturalistico dell'Alpe e completa una serie di interventi realizzati in questi ultimi anni: il baretto, il Jungle Raider Park, il parco giochi montano, la riqualificazione dei bagni e la zona picnic e relax. natura, sport, divertimento per le famiglie... Pronti, partenza, via!"

Le opere sono state conclude a metà settembre e ora l’area è già fruibile da bambini e ragazzi: un nuovo servizio che rende l’Alpe una località ancora più a misura di turista.