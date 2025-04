Tampona il contatore del gas, strada chiusa a Carugo

Vigili del fuoco a Carugo per chiudere la fuoriuscita di gas: attualmente strada chiusa per completare la sistemazione.

Strada chiusa a Carugo

Intorno alle 14.20 di oggi, lunedì 7 aprile, soccorsi allertati a Carugo, via Cascina Sant’Isidoro, per una fuoriuscita di gas: sembrerebbe che un furgone abbia tamponato il contatore. Sul posto un’ambulanza, i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Cantù ed è in arrivo la l’azienda gestore del contatore. Strada attualmente chiusa.