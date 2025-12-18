Tampona, non si ferma e non ha la patente: denunciato

Brillante operazione portata a termine dalla Polizia Locale di Seveso del Comandante Roberto Curati. I fatti risalgono alla scorsa settimana quando una Mercedes Classe A che percorreva a forte velocità via Don Luigi Sturzo si scontrava con un’altra automobile con alla guida una donna di anni 64 la quale necessitava, dopo l’impatto, delle cure mediche.

La fuga

La Mercedes ha fatto immediatamente perdere le sue tracce, non fermandosi e non prestando soccorso. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Seveso che dopo i rilievi effettuati sul luogo dell’incidente, ha avviato le indagini per risalire all’automobile e a chi era alla guida. Attraverso una serie di controlli incrociati, visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze di via Don Luigi Sturzo, la Polizia Locale è risalita all’immatricolazione della Mercedes. Si tratta di un’automobile presa a noleggio pochi giorni prima da un cittadino di Varese di anni 20.

Alla guida un canturino

Da ulteriori controlli è emerso però che alla guida in quel momento, a Seveso, ci fosse un altro ragazzo coetaneo, di Cantù, privo di patente in quanto con punti zero (quando si azzerano i punti parte la sospensione immediata). E’ così scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso e guida senza patente e tutti i verbali congiunti.I due, assieme ad altri due amici, si è scoperto poi, erano soliti tutti i fine-settimana noleggiare automobili costose per le loro scorribande sulle strade della Lombardia.