Tamponamento a Lurate Caccivio: coinvolte tre auto, strada a senso alternato

Incidente con tre auto convolte lungo via Repubblica a Lurate Caccivio: qualche disagio alla viabilità.

Tamponamento a Lurate Caccivio

Chiamata urgente ai soccorsi qualche minuto prima delle 15 di oggi pomeriggio, martedì 27 febbraio 2024. Lungo la via Repubblica a Lurate Caccivio, poco dopo il cavalcavia, in direzione di Appiano Gentile, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre automobili.

Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre persone, ma solo una donna di 33 anni è stata trasportata dalla Sos di Appiano Gentile in ospedale in codice verde per accertamenti. Per gli altri non è stato necessario il trasferimento in nosocomio.

Il tamponamento ha però creato dei disagi al traffico in entrambe le direzioni. Presenti i Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile che, oltre ai rilevamenti del caso, hanno istituito il senso alternato sulla strada fintanto che erano in corso le operazioni di messa in sicurezza e soccorso.