Incidente

Coinvolte tre persone, fortunatamente non ferite gravemente.

Tamponamento a Villa Guardia, traffico in tilt sulla Pedemontana.

Tamponamento, lunghe code

L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 9 dicembre, poco prima delle 16 in via Asti, ovvero la strada di accesso alla Pedemontana. Stando a quanto è stato possibile ricostruire una Fiat Panda avrebbe tamponato una Seat Leon. Inizialmente si è temuto il peggio, con i soccorsi che hanno raggiunto il luogo dell'incidente in codice rosso. Allertati anche i Vigili del fuoco. Sono state coinvolte tre persone, tutti uomini ma le ferite riportate (policontusioni) sarebbero di lieve entità. Sul posto un'ambulanza della Sos di Olgiate Comasco, una della Croce verde di Fino Mornasco e un'automedica.

Rilievi affidati alla Polizia locale

L'incidente ha provocato lunghe code in via Asti in entrambi i sensi di marcia. Per i rilievi di rito e per far defluire il traffico è intervenuto la Polizia locale di Villa Guardia e di Lurate Caccivio.