Tamponamento in via XX Settembre, ristabilita l’ordinaria viabilità

Intorno alle 11, incidente a Lurate Caccivio: un tamponamento ha coinvolto un’auto e un furgone.

Tamponamento in via XX Settembre

Soccorsi allertati alle 11.08 di oggi, venerdì 31 gennaio, per un incidente in via XX Settembre. La dinamica: un’auto ha tamponato un furgone fermo all’altezza del ristorante pizzeria “Al trullo 1974” di Lurate Caccivio. Un’ambulanza della Croce rossa di Grandate ha soccorso un 70enne in codice giallo. Nessun ferito grave, dunque, fortunatamente. Allertati i Carabinieri di Cantù e sul posto sopraggiunta la Polizia locale che, inizialmente, ha istituito un senso unico alternato. Viabilità ordinaria ripristinata.