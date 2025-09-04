Tamponamento sulla strada statale Briantea, ferito un anziano

Un 84enne in sella a uno scooter è caduto sull'asfalto, poi soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.

Tamponamento sulla strada statale Briantea a Olgiate Comasco: ferito un anziano di 84 anni.

Incidente sulla statale

E’ successo alle 16, all’altezza dell’attraversamento pedonale nei pressi del Max Factory. L’84enne era in sella a uno scooter XMax e ha tamponato una Toyota Yaris, guidata da un uomo di 60 anni. L’auto si è fermata per permettere l’attraversamento di un pedone, quindi lo scooter le è finito addosso. Entrambi i mezzi viaggiavano nella stessa direzione, verso Como. A causa dello scontro l’anziano è caduto sull’asfalto.

I soccorsi

Tempestivi i soccorsi e l’intervento della Polizia locale di Olgiate Comasco. Un’automedica e un’ambulanza della Sos di Malnate sono intervenute sul posto. L’anziano, che risulta essere residente a Erba, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice giallo, con un trauma cranico e un trauma toracico. Intervenuti anche i Vigili del fuoco di Appiano Gentile con un mezzo.

Viabilità subito liberata

Dopo gli iniziali disagi sulla trafficata arteria stradale, grazie all’intervento di una pattuglia della Polizia locale di Olgiate Comasco la normale viabilità è stata ripristinata nel giro di circa 15 minuti.