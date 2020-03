Tamponamento tra auto ad Albese: è successo poco prima delle 13 .30 di oggi lunedì 2 marzo 2020.

Tamponamento tra auto ad Albese, disagi alla viabilità

Tamponamento tra due veicoli ad Albese con Cassano, all’altezza della rotonda lungo la ex SS 342 e nello specifico dell’incrocio tra la Provinciale e la via Fratelli Gaffuri. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, un Suv nero proveniente da Como avrebbe urtato una Citroen che stava attraversando la rotonda, colpendola alla fiancata. Nel tamponamento non ci sarebbero feriti ma l’incidente ha causato qualche inevitabile disagio alla viabilità, leggermente rallentata.