Tamponamento tra auto in via Roma

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 di oggi, martedì 27 gennaio.

Olgiate Comasco · 27/01/2026 alle 18:31

Incidente stradale intorno alle 18: tamponamento tra auto in via Roma a Olgiate Comasco. Nessun ferito grave.

Tamponamento in via Roma

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, soccorsi allertati per un incidente stradale in via Roma, sulla Strada provinciale. Nell’incidente – un tamponamento – sono rimasti coinvolti una 49enne, un 53enne e un uomo di 75 anni. Fortunatamente, non si segnalano feriti gravi.

Soccorsi sul posto

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco e i Carabinieri di Como.

