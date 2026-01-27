Incidente stradale intorno alle 18: tamponamento tra auto in via Roma a Olgiate Comasco. Nessun ferito grave.
Tamponamento in via Roma
Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, soccorsi allertati per un incidente stradale in via Roma, sulla Strada provinciale. Nell’incidente – un tamponamento – sono rimasti coinvolti una 49enne, un 53enne e un uomo di 75 anni. Fortunatamente, non si segnalano feriti gravi.
Soccorsi sul posto
Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco e i Carabinieri di Como.