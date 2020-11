Tampone negativo, Stefania è finalmente libera: “Ho perso 6 chili, il virus mi ha logorata”

Il tampone negativo, dopo un mese di isolamento in camera, è stato una liberazione. Stefania Rudi, 27 anni, educatrice del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, operativa alla Casa di Paola e Piera e tra i responsabili di Ultra Di (associazione sportiva dilettantistica per persone con disabilità), è uscita da un incubo: iniziato col contagio di papà Armando.

Tampone negativo, Stefania è finalmente libera

“A noi è andata bene, ci siamo curati a casa – racconta al Giornale di Olgiate – Ma siamo stati male: febbre alta, saturazione bassa, dolori a ossa e muscoli, tosse senza sosta. No, non capita solo agli anziani. Io, giovane, sana e atletica, per 10 giorni ho dormito tutto il giorno. Ho perso 6 chili, il virus mi ha logorata. Non avevo mai fatto una puntura in vita mia, ho dovuto imparare a farle agli altri e a me stessa. Il virus ti logora ancor più psicologicamente! La notte ti tiene sveglio per sentire se chi sta nella stanza accanto sta respirando bene, di giorno ti toglie il respiro davanti a un valore sbagliato o alla febbre che non se ne va. E l’ansia è anche peggio del virus! Non mi vergogno a dire che ho pregato, come non lo facevo da anni”.

