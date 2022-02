covid

Servizio avviato dal Comune di Anzano del Parco: attivo da mercoledì 2 febbraio.

Il servizio a disposizione degli studenti ad Anzano, ecco come e quando prenotare.

Tamponi per le scuole: "corsia preferenziale" alla farmacia Ghd

Tamponi "in corsia preferenziale" per gli alunni delle scuole: il servizio è stato avviato dal Comune di Anzano del Parco grazie alla collaborazione con la farmacia Ghd ed è attivo da mercoledì 2 febbraio.

Nello specifico, il Comune ha fatto sapere alla cittadinanza che "vista la situazione emergenziale in corso, abbiamo contattato la farmacia comunale Ghd che ha sede in Via Provinciale 4 al fine di fornire agli alunni residenti la possibilità di avere una corsia preferenziale per effettuare i tamponi T0 e T5, come da disposizione della Ats Insubria".

Il servizio è riservato ai bambini che frequentano la Scuola dell'Infanzia Marchesa Lina Carcano e agli alunni delle Scuola Primaria G. Perlasca e Secondaria di 1^ grado L.V. Rufo di Alzate Brianza.

I tamponi saranno eseguiti il lunedì dalle 7 alle 13 e dalle 15 alle 19; da martedì a domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Si consiglia la prenotazione: è possibile farla contattando direttamente la farmacia al numero 031/630194 oppure inviando una mail all’indirizzo ghdanzano@gmail.com.

Per poter accedere al servizio sarà necessario presentarsi in farmacia esibendo il consenso informato (il documento è disponibile per il download sul sito del Comune di Anzano) e il provvedimento di sorveglianza inviato da Ats unitamente alla propria tessera sanitaria.