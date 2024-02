Tangenziale, a che punto sta l’iter per l’attesa variante alla statale Briantea

Tutto ciò che c’è da sapere sull’iter della tangenziale di Olgiate Comasco: incontro in Comune.

Tangenziale, incontro per saperne di più

Convocato un incontro per fare il punto della situazione. Novità decisa, come puntualizza una nota dell’Amministrazione comunale, “al fine di condividere gli obiettivi e le azioni costituenti la Variante “puntuale” al Piano di Governo del Territorio (Pgt), di garantire la più ampia partecipazione possibile da parte dei singoli cittadini nonché delle associazioni, si rende noto che, per illustrare i contenuti della variante, fornire adeguate informazioni e avviare un proficuo confronto di partecipazione attiva sui temi che saranno oggetto specifico della presente variante”.

Invito a partecipare

Il Comune invita a partecipare i cittadini e le associazioni e altri soggetti portatori di interessi diffusi. È l’occasione per ascoltare il progettista della variante al Pgt, preliminare al via libera alla tangenziale.

Appuntamento in Sala consiliare

L’incontro si terrà mercoledì 28 febbraio, alle 10.30, in Sala consiliare. Prevista anche la partecipazione dei consiglieri comunali di minoranza.