Tangenziale di Olgiate Comasco, firmato l'accordo di programma.

Tangenziale di Olgiate, ecco la firma

Sottoscritto tra l'Amministrazione provinciale di Como, il Comune di Olgiate Comasco e il Comune di Beregazzo con Figliaro l’accordo di programma per il finanziamento, la progettazione e l’esecuzione dei lavori riguardanti la realizzazione del nuovo tratto stradale di collegamento tra la strada comunale via Repubblica e la provinciale 23 Lomazzo - Bizzarone, rappresentante il primo lotto della variante di Olgiate Comasco.

Il nuovo tracciato

Il nuovo tracciato, che ora esclude l’attraversamento dell’area dell’ex forno di incenerimento, prevede, come da progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, una spesa complessiva di 9.150.000 euro. Impegno economico totalmente a carico della Provincia di Como, così come tutte le attività necessarie per l’affidamento dei lavori della variante di Olgiate Comasco fino a quelle finali di collaudo. Nel dettaglio si prevede la realizzazione di un tratto in variante tra la rotatoria esistente posta tra via Repubblica e via Nuova Varesina e la Sp 23 Lomazzo - Bizzarone. Il tratto stradale partirà dalla rotatoria esistente di via Nuova Varesina e piegherà verso nord-ovest per lambire la recinzione dell’area del depuratore e, quindi, con una lunga curva in sinistra, aggirerà le aree di bonifica per attestarsi, tramite una rotatoria di nuova formazione, sulla Sp 23.

Progetto strategico

“Questa variante rappresenta un progetto di fondamentale importanza per migliorare la viabilità e la mobilità nella nostra provincia e la sua realizzazione consentirà di ridurre il traffico congestionato e di migliorare la sicurezza stradale, contribuendo così

a garantire un migliore collegamento tra i comuni limitrofi - ha spiegato il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca - Per questo, come Ente, abbiamo deciso di impegnarci direttamente e in prima persona per trovare innanzitutto un’alternativa al tracciato originario per poi arrivare all’accordo con Anas di occuparci in prima persona sia della progettazione che dell’esecuzione dei lavori”.

La tabella di marcia

La progettazione sarà svolta con le seguenti tempistiche:

- Progetto Definitivo per appalto integrato: entro il 31 ottobre 2023 (durata comprendente la procedura di assoggettabilità a Via e la Conferenza dei Servizi autorizzatoria).

- Progetto Esecutivo da redigersi dall’impresa aggiudicataria dell’appalto entro il 30 aprile 2024.

“Grazie alla firma dell’accordo di programma per il finanziamento, la progettazione e l’esecuzione dei lavori si va a compiere un altro importante e deciso passo avanti della nostra variante 342, un’opera dal carattere strategico non solo per Olgiate ma per tutta l’area dell’Olgiatese - ha dichiarato il sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti - Ringrazio gli uffici provinciali, il presidente Fiorenzo Bongiasca e l’ingegner Bruno Tarantola per aver sbloccato l’impasse con la proposta del tracciato alternativo e accompagnato le Amministrazioni comunali coinvolte in questo lungo percorso,

assieme agli esponenti politici di Regione Lombardia e ai funzionari di Anas. Un gioco di squadra condotto insieme anche dal Consiglio comunale di Olgiate Comasco che consentirà, grazie alle date scolpite sull’accordo di programma (31/10/2023 per il progetto definitivo e 30/04/2024 per il progetto esecutivo) di vedere finalmente le ruspe in azione il prossimo anno".

Tutte le parti soddisfatte

“Sono grato allo sforzo delle parti in causa che hanno consentito di raggiungere un accordo condiviso e che ha impegnato per lunghi anni Provincia, Ufficio Tecnico della Provincia, Comuni interessati, un tempo largamente superiore alle previsioni - ha aggiunto il sindaco di Beregazzo con Figliaro, Luigi Abati - Sebbene il nostro Comune

non sia direttamente coinvolto - se non in modo marginale - potrebbe esserlo in un conseguente possibile maggior carico di traffico. Ma l’opera è sicuramente necessaria per l’attraversamento di Olgiate. Spero che ora non emergano altri ostacoli, così che si

possa procedere celermente".