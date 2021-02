Tanti auguri papà! Foto e dediche sul giornale

Anche quest’anno facciamo tutti insieme gli auguri ai papà. Giornale di Cantù, Giornale di Erba, Giornale di Olgiate e il gruppo editoriale Netweek vogliono ancora una volta celebrare questa importante ricorrenza.

Quindi aspettiamo da parte di figli grandi e piccoli una foto scattata insieme al papà o un disegno realizzato per lui, insieme al messaggio di affetto e riconoscenza. Potete inviare tutto al sito www.tantiauguripapa.it oppure con WhatsApp (per il Giornale di Cantù al 3316227369, per il Giornale di Erba al 3501624466, per il Giornale di Olgiate al 3505267667). E non dimenticate di indicare nome e cognome del papà e il comune di residenza. E noi pubblicheremo tutti i messaggi sullo speciale “Tanti auguri papà” sul Giornale di Cantù (grazie anche al supporto del Centro Commerciale Mirabello), Giornale di Erba e Giornale di Olgiate in edicola il 20 marzo 2021 (ultimo giorno per l’invio degli auguri sarà il 17 marzo).

Tanti auguri papà!

Durante la pandemia, abbiamo sperimentato e ricordato l’importanza di certi legami, il valore di persone che non sono famose, non compaiono su giornali o tv, ma che senza dubbio sono protagoniste della nostra vita.

Come è cambiato il ruolo del padre negli anni, sempre più presente e coinvolto nella vita dei figli. Ma se ogni uomo può essere padre, ci vuole una persona speciale per essere un papà. Una figura a volte messa in secondo piano, per non dire sottovalutata, rispetto a quella della madre. La paternità ha invece un ruolo importantissimo nella crescita dei figli, perché gli aiutano a diventare grandi, fornendo quegli strumenti fondamentali che faranno di un bambino un adulto. Quanti mostrano e hanno mostrato ai bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare questi mesi difficili cambiando abitudini, alzando gli sguardi e tenendo viva la fiducia.

Pertanto, come facciamo ormai da alcuni anni con grande partecipazione da parte dei nostri lettori, vogliamo offrire a tutti l’opportunità di fare e ricevere un piccolo e semplice regalo, ma carico di emozione e amore. Speriamo, perciò, che anche questa volta che i papà trovando gli auguri sul giornale possano commuoversi e sentirsi orgogliosi di quello che sono per i propri figli.