Tanto tuonò che piovve: iniziato lo smantellamento del cantiere in via Silvio Pellico

Iniziati i lavori di smantellamento dell'area di cantiere in via Silvio Pellico a Olgiate Comasco.

Più di due mesi di nulla o quasi: appalto revocato

Il problema, ormai, è noto: dopo 50 giorni di ritardo accumulati dalla data (lo scorso 11 febbraio) di consegna dei lavori (da concludere entro il 16 gennaio 2026) per l'ampliamento della scuola primaria "Vittorino da Feltre", il 18 aprile il Comune ha perso la pazienza: risoluzione del contratto d’appalto con la "Crt Group". Caso emerso palesemente sin dai disagi causati dal punto di vista viabilistico: lunedì 17 marzo la strada era stata chiusa a sorpresa, senza preavviso, dalla stessa ditta. Poi le gravi inadempienze contestate dal Comune alla "Crt Group". Fino, appunto, alla risoluzione del contratto. Passati più di due mesi il Comune si vede costretto a ripartire da zero.

Le tensioni per il tempo sprecato e i disagi viabilistici

Contestualmente alla presenza dell'area di cantiere, via Silvio Pellico ha visto impedita la fruibilità di alcuni stalli di sosta. Fattore penalizzante per le attività commerciali e anche fonte di problemi per i residenti a causa di auto lasciate in sosta impedendo il transito. Il Comune ha sollecitato la rimozione delle recinzioni di cantiere e della segnaletica relativa al divieto di sosta.

Intervento iniziato

Dopo un'attesa di più di un mese dal momento in cui il Comune ha deciso per la risoluzione del contratto d'appalto, finalmente nella mattinata di oggi, martedì 20 maggio, sono iniziati i lavori di smantellamento dell'area di cantiere. "Per segnalare la situazione problematica, venerdì ho scritto al prefetto - sottolinea il sindaco Simone Moretti - Per noi è fondamentale liberare la strada, considerando che il cantiere è fermo e dovremo appaltare nuovamente l'opera".