Tari: pagamento posticipato e suddiviso in tre rate per agevolare la cittadinanza dopo il lockdown e la difficile ripresa economica.

Tari, suddivisione in tre rate

Dopo l’annuncio delle scorse settimane sul posticipo del pagamento della tariffa rifiuti arrivano le scadenze. Una misura presa, quella dall’Amministrazione di Lurate Caccivio, per andare incontro ai cittadini a fronte della pandemia di coronavirus. A causa delle difficoltà economiche che hanno fatto seguito al lockdown, l’assessore al Bilancio, Antonino Spoto, e la sua maggioranza si sono messi al lavoro per definire le strategie più idonee in modo da alleggerire la pressione fiscale, almeno durante il primo semestre dell’anno. La scadenza della prima rata Tari è stata fissata al 30 settembre. La seconda tranche, invece, andrà versata entro il 31 ottobre. Ultima rata sarà quella del 10 dicembre.