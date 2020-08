Tari scontata: ecco chi ne potrà beneficiare

Tari scontata fino al 50% a causa dell’emergenza causata dalla pandemia di coronavirus.

Sconti sulla Tari

Al fine di agevolare le attività commerciali ed industriali che hanno visto una riduzione della propria attività a fronte dei tre mesi di lockdown, l’Amministrazione comunale ha approvato una serie di riduzioni della Tari che variano dal 25% al 50% del totale della tariffa (equivalenti al 50% o 100% della sola parte variabile), in funzione della categoria commerciale. Per non gravare ancora su ulteriori adempimenti burocratici, lo sconto sarà automaticamente applicato nella bolletta che arriverà a settembre e che sarà possibile pagare in tre rate.

Di seguito le attività che avranno la tariffa rifiuti scontata.