Taser a Tavernerio. Molteni: "Strumento eccezionale"

Taser usato anche nel Comasco.

Il commento del sottosegretario

E' stato utilizzato ieri, mercoledì 20 luglio, dalle Forze di Polizia comasche il taser, per fermare un ladro in azione a Tavernerio. “Anche nel territorio comasco, il taser si sta confermando un eccezionale strumento di tutela delle Forze dell'Ordine e dei cittadini. Sono estremamente soddisfatto per aver voluto, con forza e determinazione, la sua adozione. Ora bisognerà lavorare per estenderlo anche alle specialità della Polizia e per aumentare la dotazione". Lo ha dichiarato il deputato della Lega e Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni commentando il primo utilizzo della pistola a impulsi elettrici con l'esplosione dei dardi nel comune di Tavernerio, in provincia di Como. "Già durante la fase di sperimentazione, e poi con il suo utilizzo operativo, i dati relativi al taser dimostrano la sua efficacia deterrente. La pistola a impulsi elettrici, entrata nelle dotazioni effettive di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza in tutta Italia, era attesa da molto tempo dagli operatori di pubblica sicurezza: sono orgoglioso di aver dato loro una risposta concreta”.