Tavernerio, la Polizia locale ha sanzionato un incivile che aveva abbandonato rifiuti in strada.

Tavernerio, abbandonava rifiuti per strada: sanzionato dalla Polizia locale

La Polizia locale intercomunale di Albavilla, Albese e Tavernerio sta operando i controlli sul territorio per verificare chi trasgredisce le norme di isolamento e distanziamento sociale. Ieri, sabato 18 aprile, gli agenti sono intervenuti nei confronti di un incivile che ha buttato la sua spazzatura nella valle del Tisone, proprio davanti al cimitero di Tavernerio-Solzago. Un cittadino ha preso il numero di targa e per il trasgressore ci sarà doppia sanzione, quella per lo spostamento non motivato e quella per l’abbandono di rifiuti, per di più commesso in area verde. “Ringraziamo gli agenti per il loro lavoro” ha commentato il Comune attraverso una comunicazione ufficiale.