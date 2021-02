Un paese “campione” di raccolta differenziata: grazie all’impegno dei cittadini il Comune di Tavernerio è riuscito a superare il 65% della raccolta differenziata dei rifiuti.

Tavernerio Comune riciclone: superato il 65% della raccolta differenziata

Un ottimo risultato ottenuto grazie all’impegno profuso dalla cittadinanza nel rispetto della raccolta differenziata e che è stato reso possibile anche grazie all’impegno profuso dall’Amministrazione comunale negli anni, che insieme a Service 24 Ambiente, società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in paese, ha messo in campo numerose iniziative proprio in questa direzione.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 13 febbraio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui