Tavernerio è Covid-free: “Ma non abbassiamo la guardia”

Tavernerio è Covid-free. Lo ha comunicato il sindaco Mirko Paulon nei giorni scorsi, invitando comunque a non abbassare la guardia.

“Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza COVID-19, il report di ATS non segnala persone positive sul territorio comunale di Tavernerio – ha comunicato il Comune venerdì 25 settembre – È una notizia positiva ma non dobbiamo abbassare la guardia!

Le notizie che arrivano da altri stati e da altre zone d’Italia ci richiamano alla prudenza. Dobbiamo continuare a rispettare le regole: distanziamento e mascherina anche all’aperto quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone, obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e sanificazione frequente delle mani. La stretta osservanza delle regole di comportamento è l’unico modo che abbiamo in questo momento per limitare l’epidemia”.