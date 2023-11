Tavernerio è più green con 412 nuovi lampioni a risparmio energetico

Tavernerio è molto più «green» grazie alla sostituzione di 412 punti luce con nuova tecnologia a Led.

Prenderanno il via domani, lunedì 27 novembre, i lavori per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e l’intervento è stato suddiviso il quattro lotti.

Interventi finanziati dal Comune e con fondi statali

Il costo dell’intervento ammonta a 185.985,25 euro, di cui 140mila ricevuti come contributi statali e 46mila come fondi di bilancio del Comune. «Dopo essere usciti dalla convenzione con altri trenta comuni della provincia per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica tramite il cofinanziamento del bando Lumen avevamo diverse opzioni - ha affermato Paulon - un project financing con l'affidamento in concessione del servizio, l'affidamento della riqualificazione tramite la gara Consip, scelta che hanno fatto molti comuni della provincia, oppure affidare l'appalto di riqualificazione in base a un progetto interno basato su più lotti di intervento. Abbiamo scelto questa ultima strada perché risultava essere la più economica e che permette già dall'anno prossimo di ottenere il beneficio di ridurre gli sprechi con effetti immediati sul bilancio comunale. Le minori spese finanzieranno i prossimi lotti di riqualificazione. La riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica consentirà di abbattere fino al 50% i consumi di energia elettrica che al momento ammontano a circa 100mila euro annui», afferma il sindaco Mirko Paulon (nella foto).

Un paese senza sprechi

Lo scopo principale di questo progetto è di utilizzare 9 apparati di ultima generazione per esaudire il desiderio di un ambiente più vivibile, senza sprechi energetici e con un minore impatto sulla natura. Il primo passo per trasformare un’area e renderla green è un’illuminazione più efficiente, gestibile con la tecnologia della «mezzanotte virtuale». Tramite gli apparecchi con Led di ultima generazione è possibile monitorare costantemente l’impianto di illuminazione pubblica riducendo i costi di gestione, e nello stesso tempo governare il flusso luminoso con una possibile riduzione dei consumi energetici. Il dispositivo della mezzanotte virtuale calcola ed elabora il punto medio tra l’accensione serale, ovvero al tramonto, e lo spegnimento dell’armatura stradale a Led al mattino, ossia all’alba.