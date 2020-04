Tavernerio, il grande cuore degli imprenditori locali: donati salumi e pasti caldi.

Nei giorni scorsi, gli imprenditori locali hanno devoluto donazioni per le famiglie in difficoltà in questi giorni di emergenza sanitaria. L’azienda Cantaluppi Tavernerio ha donato 60 pacchi da 20 kg di generi alimentari che i Comuni di Albese e Tavernerio useranno per dare sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Donazioni anche dalla pizzeria Il Pesce Vela di Albese con Cassano ha inoltre offerto pasti caldi in sostegno delle famiglie in difficoltà. A distribuirli ci penseranno i volontari di Protezione civile comunali.