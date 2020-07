Tavernerio, trovano quattro cuccioli di cinghiale e li salvano

Trovano quattro cuccioli di cinghiale orfani nel bosco e li salvano: bellissimo episodio di amore a Tavernerio.

I quattro cuccioli di cinghiale, fratellini rimasti orfani, sarebbero stati trovati nei boschi in zona Tavernerio e salvati da un generoso concittadino, che poco prima dell’emergenza Covid e del lockdown ha deciso di salvarli e prendersene cura. Purtroppo, due dei quattro fratellini non sono sopravvissuti, ma gli altri due, dopo lo svezzamento, sarebbero stati riportati nel loro habitat naturale. Una bellissima storia di solidarietà e amore per gli animali. Anche dall’Amministrazione comunale, per mezzo dei canali social, è arrivato il ringraziamento al benefattore per il bellissimo gesto. “Succede che prima dell’emergenza Covid qualcuno trovi nel bosco quattro orfanelli e se ne prenda cura. Purtroppo due fratellini non ce l’hanno fatta ma gli altri due, dopo lo svezzamento, sono stati riportati nel loro habitat naturale. Grazie a chi ha fatto questo bel gesto”.