Tavernerio, ultimata la consegna delle mascherine ai cittadini

A occuparsene sono stati proprio i volontari del paese impegnati nella Consulta Giovani, insieme alla Protezione civile e al gruppo di volontari costituitosi per l’emergenza coronavirus, che sabato 23 maggio hanno ultimato la consegna delle mascherine chirurgiche a tutti i cittadini. In tutto, i dispositivi consegnati sono circa 5.800: “Ringraziamo i ragazzi della Consulta Giovani, il gruppo di Protezione Civile e i volontari dell’emergenza Covid-19 che oggi hanno completato la seconda consegna completa di mascherine chirurgiche – è il messaggio dell’Amministrazione comunale per ringraziare i volontari del paese – Ricordiamo che in questi giorni sono state consegnate ca. 5800 mascherine chirurgiche, una per ogni residente”.