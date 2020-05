Teatro Sconfinato, stasera lo spettacolo on-line “Le sedie”

Una serata con il gruppo “Teatro Sconfinato” e il loro spettacolo “Le Sedie”, girato in videochiamata e diretto da due cittadini di Valmorea.

“Teatro Sconfinato” porta la recitazione a casa

Stasera, venerdì 15 maggio, dalle 21, sul canale YouTube di “Teatro Sconfinato”, andranno in onda alcune stanze tratte dallo spettacolo “Le sedie” di Eugine Ionesco. L’idea nasce da Roberto Ghidini e Paola Turroni, entrambi cittadini di Valmorea e registi delle rappresentazione, e dalla collaborazione di diverse realtà, come il gruppo teatrale “Il Colpo”, gli artisti di “Arte mendicante”, il “Teatro del mare”, ma anche i greci della “United Societies of Balkans” e del “Balkans Hotspot”. “Si tratta di un’esperienza di teatro a distanza, realizzata in videoconferenza sulla piattaforma Zoom – racconta Ghidini – E’ nata dalla necessità di continuare a fare ciò che amiamo, anche in questo tempo sospeso e spaventoso. La rappresentazione che portiamo ha un’ambientazione che rimanda alla situazione che stiamo vivendo e in cui lo spettatore si può ritrovare”.

Stasera gli attori di “Teatro Sconfinato” apriranno le proprie stanze al pubblico, popolandole con una storia di delirio, reclusione, solitudine e desiderio. Un racconto che parla di attesa, proprio come quella che tutti stiamo vivendo in questo periodo. Pur essendo su YouTube, non ci sarà nulla di registrato o post prodotto. Tutto ciò che lo spettatore vedrà sarà rigorosamente live, pur con tutti i rischi e gli imprevisti del caso. Una vera e propria esperienza di teatro virtuale.

Il cast è formato da Claudia Appiano, Andrea Benvenuto, Giulia Beretta, Valentina Bisu, Martino Iacchetti, Irene Iacucci, Maria Elena Leone, Camilla Marcosignori, Alessandro Marinelli, Elena Martelli, Pablo Rubio Martin, Angelica Paci, Alessandro Patorno, Elena Stolfi, Marco Scariot e Jessica Vagni. Le musiche sono di Emanuele Francesconi.