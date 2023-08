Tegole pericolanti in via San Gerardo, intervento dei Vigili del fuoco

Tegole pericolanti in via San Gerardo, a Olgiate Comasco, intervento dei Vigili del fuoco con l'autoscala.

Tegole pericolanti, strada chiusa

Segnalazione pervenuta nella mattinata di oggi, giovedì 10 agosto, alla Polizia locale olgiatese. Richiesto, quindi, l'intervento dei Vigili del fuoco a causa di tegole sporgenti e a rischio caduta da un tetto dell'edificio al civico 17 di via San Gerardo. Pompieri di Como arrivati pochi minuti dopo le 11.30 con l'autoscala.

Tetto messo in sicurezza

Salendo all'altezza delle tegole pericolanti, i Vigili del fuoco le hanno dapprima rimosse e poi ricollocate in modo che non potessero cadere. Intanto la Polizia locale ha rintracciato il proprietario dell'edificio per avvisare in merito all'intervento di messa in sicurezza.

Strada chiusa per una ventina di minuti

Via San Gerardo è rimasta chiusa al traffico viabilistico sino a mezzogiorno, all'altezza dell'intersezione con via Silvio Pellico, quando l'intervento dei Vigili del fuoco si è concluso.