Dalla scorsa estate il sistema non era perfettamente attivo. La questione aveva già animato il dibattito politico.

Telecamere a Lambrugo riaccese dopo sette mesi

Le telecamere di zona e lettura targhe sono finalmente tornate in funzione. Si chiude così la questione attorno alla quale solo alcune settimane fa si erano accesi i riflettori e che aveva scaldato ancora gli animi degli ex amministratori comunali. Sono stati infatti ultimati in questi giorni i lavori di posa delle nuove antenne sul campanile e in corrispondenza delle telecamere di lettura targhe, che erano state disattivate quest’estate con l’esecuzione dei lavori di rimozione delle campane.

