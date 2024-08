Telecamere ancora spente o mancanti, il Comune punta sulla vigilanza privata

Telecamere ancora problematiche a Olgiate Comasco, il Comune punta sulla vigilanza privata.

Telecamere, attivazione a rilento

Il problema si reitera ormai da tempo e per alcuni dei nuovi occhi elettronici la questione è ferma alla necessità di creare un “ponte” posizionando antenne nei punti più alti della città per favorire la trasmissione del segnale. Di fatto, però, da un anno Polizia locale e Comune non hanno trovato la soluzione adatta.

Scuole da sorvegliare

Tra le priorità, il controllo dei plessi scolastici, in particolare dopo il blitz no vax che lo scorso maggio ha completamente imbrattato l’edificio.

Ricorso alla vigilanza privata

Da qui l’idea del sindaco Simone Moretti e della maggioranza al governo di Olgiate Comasco: un anno di sperimentazione affidando gli edifici pubblici al controllo di un istituto di vigilanza privata.

“Soldi sprecati”

Ma per il consigliere di minoranza Igor Castelli la scelta è inutile: “Soldi pubblici sprecati, solo fumo negli occhi dei cittadini. Così la maggioranza dimostra di non saper risolvere i problemi”.