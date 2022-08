Tempo del Creato: tre incontri a Cantù.

Tre sono gli incontri in programma nel ciclo dal titolo "Tempo del Creato", in programma dal 1 settembre sino al 4 ottobre. Il primo si svolgerà l'1 settembre, con il titolo "Cammino meditativo e di preghiera". Alle 17.30 a Fecchio, presso il parcheggio della chiesa si potranno radunare tutti coloro che vogliono parteciparvi. Il cammino verso la cascina Santa Naga, a cura del decanato di Cantù-Mariano, è prevista con partenza alle 18.

Gli altri appuntamenti

Il secondo appuntamento dal titolo "Dolce sentire, suono e musica per un'ecologia sonora consapevole" è previsto per il 13 settembre a cura della commissione Cultura della comunità pastorale San Vincenzo di Cantù- Intimiano. L'orario di inizio è alle 20.45 in sala Bratti presso l'oratorio di San Paolo, in via Fiammenghini a Cantù. L'ultimo incontro si svolgerà invece il 23 settembre alle 20.45 in sala Zampese, nella sede della Bcc di Cantù in corso Unità d'italia. Interverrà Padre Mauro Bossi sul tema "Biodiversità".