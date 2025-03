Temporale e grandinata sul territorio olgiatese

Temporale e grandinata sul territorio di Olgiate Comasco e dell'Olgiatese.

Temporale pomeridiano

Pochi minuti dopo le 17 del pomeriggio odierno, martedì 25 marzo, un forte temporale si è scatenato sul territorio olgiatese. Pioggia, grandine e un grande arcobaleno spuntato nel cielo sopra Olgiate Comasco.

Forte grandinata sul territorio

Grandinata anche in altri paesi, come a Cagno, dove le strade si sono ricoperte di chicchi di grandine. Le fotografie arrivate pochi minuti fa proprio da Cagno immortalano il paese come se fosse appena nevicato. Scenario impressionante a Binago, con strade e prati coperti di ghiaccio e rallentamenti per i mezzi in transito in paese.