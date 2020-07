Temporali e allagamenti: super lavoro per la Protezione civile di Cantù FOTO

Temporali e allagamenti questo pomeriggio in tutta la Provincia.

Pomeriggio di paura

Il maltempo era stato largamente preannunciato e come spesso accade nelle ultime settimane i temporali sono stati davvero intensi e hanno provocato non pochi danni in tutta la Provincia. Nel Canturino c’è stato un supplemento di lavoro per la Protezione civile di Cantù, chiamata a intervenire in diversi paesi. “Dal primo pomeriggio fino a questa sera, a causa del maltempo, 2 nostre squadre sono intervenute per tombini divelti, tagli pianta e allagamenti nel comune di Cantù, Figino, Novedrate e Carimate”, hanno scritto sulla pagina Facebook. Ma non solo: anche ad Arosio i cittadini segnalano l’allagamento del sottopasso, come spesso accade quando le piogge sono abbondanti.