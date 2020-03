Attimi di tensione nella giornata di sabato 21 marzo 2020, all’Ipercoop di Mirabello. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Tensione in coda all’Ipercoop di Mirabello, arrivano i Carabinieri

Secondo quanto è stato possibile ricostruire ci sarebbe stato un alterco tra una persona in fila e il personale di vigilanza. Attimi di tensione che si sono registrati intorno a mezzogiorno. Il diverbio per fortuna non è sfociato in rissa, grazie anche all’intervento dei Carabinieri di Cantù che hanno placato gli animi.