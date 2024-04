Tenta di comprare dell'oppio in farmacia con una ricetta falsa: beccato

I militari della Stazione di Lurate Caccivio a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per falsità materiale commessa dal privato, un 44enne residente in Provincia di

Milano con precedenti di polizia.

Il tentativo

Il 44enne, verso la metà di aprile, si era recato in una farmacia e aveva acquistato due confezioni di un farmaco contenete degli "oppioidi", esibendo una ricetta "bianca" palesemente falsa, che lui stesso aveva alterato per poter acquistare i prodotti. I militari luratesi, avvisati dal personale della farmacia, sono riusciti a fermare e identificare il 44enne, già noto in passato per fatti analoghi.