Tenta di entrare in casa della madre per rubare: arrestato 32enne ad Albavilla.

La scorsa notte, tra domenica 31 gennaio e lunedì 1 febbraio 2021, i Carabinieri della Stazione di Erba hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne, senza fissa dimora, pregiudicato e tossicodipendente, per aver tentato un furto nell’abitazione della madre. E’ successo ad Albavilla, dove abita la donna. La madre, già vessata dai continui atteggiamenti del figlio, proprio nei giorni scorsi lo aveva denunciato alle forze dell’ordine per maltrattamenti in famiglia: al centro dei continui litigi il denaro. Alla luce di quanto già accaduto e della paura della donna, l’arresto è rientrato nel fascicolo dei maltrattamenti e l’uomo è stato accompagnato in carcere in attesa di convalida.