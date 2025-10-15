Tenta di entrare in Italia con 45 chilogrammi di Hashish: arrestato

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e, in forza del principio di non colpevolezza, la responsabilità della persona sottoposta a indagine sarà accertata solo a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna. L’attività in questione, frutto del Protocollo d’intesa che disciplina i rapporti di collaborazione fra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, rinnovato nel maggio di quest’anno, si inquadra nel più ampio e costante dispositivo di prevenzione attuato presso i valichi di confine, a presidio della legalità e per contrastare, in particolare, il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.