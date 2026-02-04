Tenta di rubare accessori per cellulari: denunciato “baby ladro” di 14 anni. La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato, un 14enne di Merone , cittadino italiano di origini nordafricane, incensurato.

Aveva in un borsone 100 euro di merce

Verso le 9.30 di ieri mattina, martedì 3 febbraio 2026, una volante è stata indirizzata presso un supermercato di via Carloni a Como a seguito di una segnalazione di furto di merce, con il responsabile fermato dalla guardia di sicurezza.

Una volta giunti sul luogo della segnalazione, gli agenti hanno preso in consegna il ladro, scoprendo che aveva soltanto 14 anni e hanno poi sentito la testimonianza della guardia di sicurezza, che ha riferito di averlo notato prelevare dagli scaffali del reparto di elettronica merce per un valore di 104 euro circa: un power-bank, un paio di cuffie per smartphone e un kit di caricabatterie usb, oggetti nascosti in un borsone che aveva con sé. Il giovane ha poi tentato di passare dalle casse senza pagare.

La merce sottratta è stata inventariata e riconsegnata alla proprietà, mentre il 14enne è stato portato in Questura: dopo l’assunzione della denuncia e la sua completa identificazione, dalla quale risultava incensurato, è stato deferito alla Procura dei Minorenni di Milano per furto aggravato. Una volta compilati i verbali e le varie notifiche, il giovane è stato riaffidato ai genitori, fatti giungere in Questura per riprendersi il figlio.