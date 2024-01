Tenta di rubare un paio di scarpe al supermercato: denunciato 32enne straniero

Continuano i controlli sul territorio della Compagnia dei Carabinieri di Cantù. Proprio in questi ultimi giorni i militari, della stazione di Fino Mornasco, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 32enne pregiudicato.

I dettagli

Il 32enne, nei primi giorni di gennaio intorno alle 16, veniva sorpreso oltrepassare le casse di un supermercato con un paio di scarpe del valore di circa 80 euro, alle quali aveva tolto il dispositivo antitaccheggio. Dopo le indagini del caso i Carabinieri hanno provveduto alla denuncia nei confronti del delinquente.

