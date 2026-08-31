Tenta di rubare un’auto da un concessionario: arrestato

Nella serata di ieri, domenica 30 agosto, i Carabinieri della Stazione di Cantù hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 28enne di origine salvadoregna, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

Il tentativo di furto

L’uomo è stato inoltre denunciato per possesso di chiavi alterate e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, mentre i militari transitavano in via Papa Giovanni XXIII a Cantù, nei pressi di una concessionaria di automobili, hanno notato un uomo che armeggiava all’interno dell’abitacolo di uno dei veicoli esposti per la vendita. I Carabinieri si sono immediatamente avvicinati, sorprendendolo mentre stava tentando di manomettere il sistema di accensione dell’autovettura mediante l’utilizzo di arnesi e chiavi alterate. Alla vista dei militari, l’uomo sceso repentinamente dal veicolo ha tentato di fuggire, prontamente raggiunto e arrestato dagli operanti. Il 28enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando della Compagnia di Cantù, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Como.