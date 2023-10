Tenta di rubare un'auto e poi si schianta: arrestato un 39enne

Tenta di rubare l'auto di un turista del b&b: arrestato un 39enne ospite della stessa struttura. Tutto è successo domenica mattina, intorno alle 6.30, in un bed and breakfast di via Statale per Lecco, a Lipomo.

Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell'ordine, intervenute sul posto, Stefano Fumagalli, 39enne residente a Imbersago e ospite del b&b, avrebbe improvvisamente aggredito con pugni e morsi un altro ospite della struttura, un uomo argentino di 47 anni, senza un apparente motivo. Successivamente il rapinatore avrebbe sottratto un thermos e le chiavi di un'automobile presa a noleggio dall'argentino, salendo poi sulla stessa vettura per tentare la fuga. Nel tentativo di impedire la rapina, l'argentino si sarebbe aggrappato allo sportello dell'auto, una Toyota Yaris, e sarebbe stato trascinato per alcuni metri.

La fuga del rapinatore si è però conclusa poco dopo: il ladro, infatti, è finito contro un muretto a bordo strada e lì è stato raggiunto dalle Forze dell'ordine. Sul luogo dell'episodio sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Radiomobile di Como sono intervenuti con il supporto della Stazione Carabinieri di Como Rebbio.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato

I militari hanno successivamente perquisito il rapinatore: dal controllo è emerso che l'uomo era in possesso di 2,18 grammi di hashish. La droga è stata sottoposta sotto sequestro e l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

La vittima della rapina è invece stata trasportata in via precauzionale, in codice verde, all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia ed è stato sottoposto ad accertamenti sanitari: avrebbe riportato lievi abrasioni alle gambe.