Tenta di sedurre un 89enne, poi gli ruba la catenina

Avvicinato da una giovane, che ha cercato di approcciarlo e di sedurlo per distrarlo e rubargli la catenina. E’ successo giovedì mattina nel parcheggio del supermercato Unes di Lurago, tra le 10.30 e le 11: vittima un anziano di 89 anni residente a Inverigo.

Lo ha distratto per sfilargli la collana dal collo

L’uomo, classe 1936, si era recato al supermercato per fare la spesa, quando, dopo avere parcheggiato l’auto nell’area di sosta del negozio, mentre recuperava il suo borsello che si trovava sul sedile è stato avvicinato da una donna. Secondo le descrizioni fornite dall’uomo, si tratterebbe di una ragazza di circa 25 anni, di bella presenza, verosimilmente, dall’aspetto e dall’accento proveniente dall’Est Europa.

La donna ha cercato un approccio con l’89enne: dapprima avvicinandolo e scambiando qualche parola, poi cercando il contatto fisico e iniziando persino a toccarlo, rivolgendogli complimenti ed espressioni di compiacimento.

In pochi minuti la donna, con grande rapidità e senza che l'uomo se ne potesse rendere conto, gli ha sfilato la collana dal collo e si è allontanata. Si sarebbe successivamente dileguata, secondo quanto testimoniato dalla vittima, a piedi, dirigendosi verso l’uscita del parcheggio e senza lasciare traccia di sé. Verosimilmente la donna avrebbe raggiunto dei complici che la aspettavano poco distante per allontanarsi insieme dal luogo del furto: ma questo dettaglio resta da accertare.

Le indagini dell’episodio sono condotte dai Carabinieri della Stazione di Lurago d’Erba. L’intento dei militari è identificare la delinquente: con questo obiettivo saranno presto visionate le telecamere dell’area esterna del supermercato e quelle dell’impianto di videosorveglianza comunale, nell’intento di accertare inoltre se la donna fosse insieme a dei complici che l'attendevano in auto.