Tenta di uccide l'ex datore di lavoro

Un Natale movimentato, quello vissuto a Erba, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 22enne accusato di aver tentato di uccide il datore il lavoro

L'episodio

Vittima del tentativo di omicidio un pakistano, titolare di un’attività di autolavaggio a Erba. Proprio qui, un ex dipendente ventiduenne della stessa nazionalità, già protagonista di altri atteggiamenti violenti, si è presentato nel pomeriggio del 25 dicembre con una lattina contenente liquido infiammabile, gettandolo addosso all’ex titolare, tentando poi di dargli fuoco con un accendino. Ne è nata una colluttazione, durante la quale il titolare dell’attività è riuscito a impedire l’accensione della fiamma, aiutato anche dagli altri dipendenti presenti sul posto.

L’aggressore, accompagnato fuori a fatica, non si è arreso e dopo essersi liberato dalla presa delle persone che lo tenevano, ha tirato fuori dalla tasca un taglierino raggiungendo nuovamente il connazionale, cercando di colpirlo alla gola con tre fendenti. L’uomo è riuscito a parare i colpi ed è stato disarmato a fatica grazie all’intervento dei presenti.

Nel frattempo gli uomini dell’Arma, intervenuti grazie alle diverse pattuglie in circuito sul territorio, hanno bloccato l’aggressore, ricostruendo poi i fatti e recuperando gli oggetti utilizzati dall’aggressore, traendo in arresto per tentato omicidio. Si tratta dell’ennesimo episodio posto in essere dallo stesso uomo ai danni dell’ex titolare. Il 16 dicembre, infatti, era entrato nell’attività e aveva cosparso l’auto dell’ex titolare con benzina, dandogli fuoco ma senza provocare, fortunatamente, ingenti danni. Dopo l’arresto di ieri, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Como.