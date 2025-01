Tenta il gesto estremo sui binari: salvata dal capotreno

Trova una donna seduta sui binari nel tentativo di compiere un gesto estremo: il capotreno la convince a desistere. E' successo a Inverigo nel primo pomeriggio di martedì 21 gennaio.

Portata in ospedale per accertamenti

Tutto è successo in via Monte Barro, all'altezza del cavalcavia. In particolare, un capotreno che si trovava sul convoglio Milano-Asso ha notato una donna di 34 anni, seduta sulla massicciata laterale dei binari del treno, nell'intento di compiere un gesto estremo. Grazie al pronto intervento del capotreno con il macchinista e il personale addetto al convoglio, la corsa del terno è stata fermata per tempo, e l'operatore Trenord è sceso per incontrare la donna e convincerla a desistere dai suoi intenti. Fortunatamente, con risultati positivi:la donna è risalita poco dopo sul treno direzione Cadorna-Asso ed è stata fatta scendere presso la Stazione di Merone.

Il capotreno ha contestualmente avvisato i Carabinieri della Stazione di Lurago d'Erba, intervenuti sul posto per identificare la donna. Intercettata la 34enne, sul posto è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

(Nella foto la stazione di Inverigo)