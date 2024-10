Tenta la rapina all'ufficio postale ma viene messo in fuga dalla direttrice

Attimi di terrore all’ufficio postale di Lambrugo: armato, tenta di compiere una rapina ma viene messo in fuga dalle urla della direttrice.

E' fuggito a mani vuote

E’ successo lo scorso mercoledì 2 ottobre, in prima mattinata. Le indagini sull’episodio sono tuttora in corso, a cura dei Carabinieri di Lurago d’Erba e le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste nell’area dell’ufficio postale potrebbero aiutare a risalire all’identità del rapinatore, e a quella di un eventuale complice.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe avvenuto intorno alle 8.30 di mattina dello scorso mercoledì: poco prima dell’orario di apertura dell’ufficio postale.

Il malvivente avrebbe dunque atteso l’apertura al pubblico del servizio per entrare nell’ufficio postale e avvicinarsi alla direttrice: simulando di avere un’arma nascosta sotto la giacca - forse si trattava solamente di una pistola giocattolo, ma anche questo dettaglio è in fase di ricostruzione - avrebbe intimato alla dipendente di consegnargli il denaro in cassa.

La data per tentare il colpo potrebbe essere stata scelta volontariamente dal rapinatore: i primi giorni del mese sono infatti quelli del pagamento delle pensioni, il malvivente potrebbe dunque aver tentato il colpo nella speranza di trovare maggior denaro in cassa.

Al rifiuto della direttrice, che avrebbe replicato al malvivente di non avere le chiavi per aprire il registratore di cassa, l’uomo avrebbe tentato di estrarre l’arma dalla tasca della giacca. Ma sarebbe stato messo in fuga dalle urla della impiegata: il rapinatore si è dunque rapidamente dato alla fuga a mani vuote, senza lasciare traccia di sé, forse grazie all’aiuto di un complice che lo attendeva all’esterno dell’edificio per scappare. Fortunatamente il tentativo di rapina non è dunque stato messo a segno.

La direttrice ha invece cercato riparo al bar poco distante, dove si è recata per chiedere aiuto e per chiamare le Forze dell’ordine. In via Volta si sono portati immediatamente i Carabinieri della Stazione di Lurago d’Erba a cui è spettata la raccolta di tutti gli elementi per la ricostruzione dei fatti e l’ascolto delle testimonianze della direttrice e dei presenti. Come detto, le immagini delle telecamere potrebbero permettere l’identificazione del malvivente e di un suo eventuale complice. Proseguono dunque le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Lurago.

L’episodio di mercoledì scorso ha generato non poca preoccupazione in paese, anche per le modalità con cui si è svolta la rapina, in pieno centro e per la mancanza di scrupoli con cui il rapinatore ha agito in pieno giorno, nonostante la presenza di clienti e residenti della zona.