Tenta la truffa dell’acqua dai genitori di un consigliere comunale: se l’è data a gambe

Malviventi in azione tentano una truffa ad Anzano del Parco, ma la prontezza dei padroni di casa li mette in fuga.

Tenta la truffa dell’acqua a casa dei genitori di un consigliere comunale

E’ successo in località Pugnago lo scorso martedì 7 luglio. Ignoti malviventi hanno tentato il colpo nell’abitazione dei genitori del consigliere di minoranza Marco Frigerio.

“In mattinata, alla porta della loro abitazione si è presentato un individuo un po’ strano che chiedeva di leggere i contatori dell’acqua. Diceva che dalla centrale era stato segnalato un calo di pressione – ha spiegato al Giornale di Erba Frigerio – Voleva entrare in casa, ma subito i miei genitori gli hanno spiegato che il contatore si trova in un pozzetto in cortile e non era necessario entrare in casa”.

Una finta lettura e poi, capito che non era aria, il malvivente se n’è andato.

