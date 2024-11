Tenta un furto e poi scappa, 47enne arrestato dai Carabinieri

L’uomo, 47enne originario dell’Est Europa e residente nel milanese, è stato ammanettato dopo una violenta colluttazione.

Ladro 47enne in manette, complice in fuga

Sono stati intensificati in questi giorni su tutta la provincia, da parte dei Carabinieri, i servizi dedicati al contrasto dei reati predatori. Proprio nel corso di tali attività, questa notte i militari della Stazione Carabinieri di Olgiate Comasco hanno tratto in arresto un uomo per tentato furto in abitazione. Il predetto, sorpreso insieme a un complice poi datosi alla fuga, mentre usciva da un’abitazione isolata con in mano una torcia e un cacciavite, è stato raggiunto da una pattuglia dell’Arma, con la quale ha ingaggiato una violenta colluttazione, prima di essere bloccato e ammanettato.

Auto rubata e targa clonata

Il 47enne originario dell’est Europa, ma residente nel milanese, aveva raggiunto la località del furto a bordo di un veicolo T-Cross, risultato oggetto di un furto denunciato a Malpensa lo scorso 8 ottobre, sul quale aveva apposto le targhe “clonate” di una T-Roc effettivamente esistente e appartenente a una donna di Milano.