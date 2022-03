Colpo fallito

L'episodio è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2022.

Tentano di forzare il bancomat a Fino Mornasco

Alcuni malviventi hanno cercato di forzare il bancomat della Banca Intesa di via Garibaldi 81, a Fino Mornasco. Per farlo si sarebbero serviti di un piede di porco. Il colpo non è però andato a buon fine, i ladri non sarebbero infatti riusciti ad asportare nulla. Sul caso indagano i Carabinieri di Cantù. Al momento il bancomat della banca è fuori servizio.