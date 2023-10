Tentano di rubare mille euro di merce al supermercato: arrestati due stranieri

Un uomo di 21 anni e una donna di 35, stranieri e senza fissa dimora. Sono loro i protagonisti di quanto accaduto ieri, mercoledì 11 ottobre 2023, in un centro commerciale di Fino Mornasco.

L'arresto

I due cittadini stranieri sono stati fermati dal personale di vigilanza di un noto centro commerciale, poiché avevano oltrepassato le casse senza provvedere al pagamento della merce, circa mille euro, che avevano nascosto dentro uno zaino ed una borsa. I militari finesi hanno quindi accompagnato in caserma i due stranieri e dopo aver restituito la merce al proprietario, hanno provveduto a dichiararli in stato di arresto per furto aggravato in concorso.

Nella mattinata odierna si è tenuto il processo presso il Tribunale di Como, con la convalida dell’arresto e la condanna dei due stranieri.