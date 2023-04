Tentano di rubare superalcolici e oggetti tecnologici al supermercato: due arrestati a Como.

Tentano di rubare superalcolici e oggetti tecnologici al supermercato: due arrestati a Como

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 aprile 2023, la Squadra Volante della Questura di Como è intervenuta presso il supermercato Esselunga di Camerlata in quanto l’addetto alla sicurezza aveva fermato due individui che avevano oltrepassato le casse senza pagare la merce che avevano precedentemente rubato, occultandola all’interno dei loro giubbotti.

Si trattava di superalcolici e oggettistica del reparto hi-fi, per un valore complessivo di 187 euro. Gli agenti, dopo aver restituito al supermercato la merce sottratta, hanno accompagnato i due soggetti in Questura e li hanno identificati: si tratta di un cittadino rumeno di 30 anni, residente a Rovello Porro, con precedenti per furto e di un italiano di 26 anni, residente a Caronno Pertusella, anche lui con precedenti per furto.

Dopo le formalità di rito, i due sono stati arrestati e, su disposizione del P.M. di turno, trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicati con rito direttissimo questa mattina.