Tentano di rubare un furgone, ma i proprietari li inseguono: arrestati

Tentano di rubare un furgone, ma i proprietari li inseguono

E' successo nel primissimo pomeriggio di oggi, sabato 4 novembre 2023. I proprietari di un furgone se lo sono visti, in diretta, sottrarre da dei malviventi a Cermenate. A quel punto però non sono rimasti a guardare e, con un altro mezzo, si sono dati all'inseguimento lungo l'arteria che collega Cermenate e Cantù. Nel frattempo hanno chiamato i Carabinieri che, a loro volta, si sono messi in marcia.

L'inseguimento, grazie alle Forze dell'ordine, si è concluso a Cantù Asnago, all'altezza della stazione ferroviaria dove il furgone rubato è stato bloccato con i malviventi a bordo. I ladri sono stati quindi arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Cantù.